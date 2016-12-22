Габрелянов стал инвестором кинокомпании «Черное зеркало»

Медиаменеджер Арам Габрелянов является инвестором проекта «Черное зеркало», цель которого — запуск молодежного политического шоу, сообщил РБК руководитель проекта Константин Придыбайло.

«Мы сейчас — стартап с большой ответственностью, в нашу идею шоу для тех, кто телевизор уже не смотрит, поверили. Создавать мы будем видеоконтент, такой и профиль компании», — пояснил он.

По словам Придыбайло, первый эфир запланирован на начало сентября. В формате политического шоу, «главного ведущего не будет», «любой человек сможет высказать свою позицию» и, при достижении определенного ранга, может «стать автором главной темы шоу». «Темы могут быть разные: от реновации Москвы до матчей сборной на ЧМ», — пояснил Придыбайло.

Кинокомпания «Черное зеркало» была создана в конце мая медиаменеджером Арамом Габреляновым для запуска политического шоу. Как пояснил RNS сам Габрелянов, «проект не связан с британским сериалом «Черное зеркало». Его целью, по словам медиаменеджера, является создание политического шоу в интернете, рассчитанного, в отличие от подобных проектов на телевидении, на молодежь. «Сейчас эта ниша совершенно не занята», — сообщил RNS источник, близкий к Габрелянову.

Ранее сообщалось, что Арам Габрелянов покинул Национальную медиа группу (НМГ) 1 июня, в частности, прекратил управление «Известиями», каналом Life78 и радио «Life Звук». Медиаменеджер начал организовывать новые проекты, такие как «Изюм», StreamLine, Mash, «Дружко-шоу» и другие. Все они связаны с медиаконтентом.