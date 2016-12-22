В аптеках из-за холодной погоды снизились продажи средств от комаров

Продажи репеллентов в российских аптеках в 2017 году снизились — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года аптеки недополучили 6,5% выручки. Об этом говорится в исследовании DSM Group, поступившем в РБК.

«В целом в период с 13-ю по 26-ю неделю 2017 года (с конца марта по июль. — РБК) аптеки недополучили 6,5% выручки относительно аналогичного периода 2016 года», — говорится в сообщении компании.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, это может быть связано с холодной погодой. «Начало теплого сезона 2017 года было омрачено проливными дождями и температурами, которые держались на уровне ниже нормы», — напоминает эксперт.

В процентном соотношении наибольшая разница между показателями продаж репеллентов в 2016 и 2017 году пришлась на последнюю неделю мая, следует из данных компании. В сравнении с продажами за прошлый год, за 21-ю неделю текущего года (с 22 по 28 мая) российские аптеки недополучили 36,6% выручки. При этом с 5 по 18 июня компания зафиксировала всплеск продаж репеллентов в аптеках и превышение показателей продаж прошлого года.

Всего с конца марта в российских аптеках было продано 610 тыс. упаковок репеллентных средств на сумму более 107 млн руб.

DSM Group — маркетинговое агентство, которое специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.