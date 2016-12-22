ЕСПЧ рассмотрит жалобу «Дождя» на штраф за опрос о блокаде Ленинграда

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу телеканала «Дождь» на штраф в 200 тыс. руб. по иску председателя петербургского отделения Союза пенсионеров Бориса Ивченко и его коллеги Юрия Антонова, который они подали после опроса телеканала про блокаду Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно статье 10 Конвенции о правах человека, телеканал направил в ЕСПЧ жалобу на необоснованное ограничение права на свободу выражения мнения. Теперь суд требует от властей России объяснить, было ли нарушено это право.

Cуд интересует, было ли вмешательство «предписано законом», а также достаточно ли он был ясным в своем применении. ЕСПЧ требует указать, какова была объективная связь между опросом «Дождя» про блокаду Ленинграда и истцами.

В январе 2014 года в программе «Дилетант» телеканала «Дождь», накануне 70-летия со дня снятия блокады Ленинграда, провели опрос, нужно ли было сдать Ленинград во время блокады, чтобы спасти «сотни тысяч жизней». Опрос опубликовали и в соцсетях телеканала. Он вызвал широкий общественный резонанс и критику в адрес «Дождя», дирекция которого после приносила публичные извинения.

Операторы кабельного и спутникового вещания массово отключили «Дождь» от своих сетей, и телеканал потерял около 90% технического охвата и большую часть рекламных доходов, после чего ему пришлось перейти на платную подписку.

Замоскворецкий суд столицы в августе 2014 года взыскал с телеканала по 100 тыс. руб. компенсации за моральный ущерб в пользу истцов, которые требовали от «Дождя» 51 млн руб. В конце февраля 2016 года «Дождь» перечислил электронным платежом указанную сумму компенсации на счет Пресненского районного отдела судебных приставов.