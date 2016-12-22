Ведущий «Первого канала» продал свою долю в медиахолдинге «Эксперт»

ВЭБ приобрел долю экс-гендиректора медиахолдинга «Эксперт», секретаря Общественной палаты (ОП) и ведущего программы «Воскресное время» на «Первом канале» Валерия Фадеева в компании. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление Фадеева.

По словам Фадеева, решение о продаже акций было связано с желанием избежать конфликта интересов. «Я всё это оставил, у меня ничего теперь, кроме работы журналиста, нет — я работаю журналистом, обозревателем в «Эксперте», — рассказал он. Также он отметил, что «в перспективе, возможно, будет подготовлено опционное соглашение».

По данным системы СПАРК, Валерию Фадееву принадлежит доля в 15,47% медиахолдинга. Также он является владельцем 50% ООО «Аналитический центр «Эксперт» и 50% — ООО «Эксперт-Урал».

Валерий Фадеев был избран секретарем Общественной палаты 19 июля. Он был единственным кандидатом на этот пост. После избрания он пообещал усилить работу Общественных палат регионов.

Предыдущий глава Общественной палаты, Александр Бречалов, 4 апреля был назначен Владимиром Путиным исполняющим обязанности главы Удмуртии. В новый состав ОП также вошли академик РАН Лео Бокерия, кинорежиссер Владимир Хотиненко, шахматист Сергей Карякин и руководитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.