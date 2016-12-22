СМИ узнали об обысках в доме экс-губернатора Новосибирска

Следователи провели обыски в доме и квартире экс-губернатора Новосибирска Василия Юрченко. По некоторым данным, обыски связаны с делом супруги Юрченко, подозреваемой в преступлении в миграционной сфере. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Юрченко Александра Баляна.

По версии следствия, Наталья Юрченко получила в 2014 году вид на жительство в Австрии. Как полагают следователи, жена экс-губернатора, проживая постоянно в Новосибирске, должна была сообщить о наличии вида на жительства в органы миграционной службы. Жена бывшего главы области заявила, что направляла уведомления о виде на жительство в ФМС, пишет газета.

Как сообщил «Коммерсанту» адвокат Юрченко, обыски проходили около 2,5 часов. Следователи изъяли все электронные носители, записные книжки и блокноты. По мнению адвоката, правоохранители изъяли материалы, которые защита экс-губернатора планировала использовать для подготовки к судебным прениям по делу Василия Юрченко.

​Уголовное дело против экс-губернатора было возбуждено в 2014 году по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сам уголовный процесс против Юрченко начался в 2015 году. По версии следствия, Юрченко воспользовался своей должностью при продаже по заниженной стоимости земельного участка в центре Новосибирска. Согласно подсчетам правоохранителей, в результате бюджету был нанесен ущерб на сумму около 17,7 млн руб.