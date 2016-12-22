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В лондонском аэропорту Гатвик временно закрыли взлетно-посадочную полосу
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В лондонском аэропорту Гатвик временно закрыли взлетно-посадочную полосу
Общество, 16:19
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В лондонском аэропорту Гатвик временно закрыли взлетно-посадочную полосу

Во втором по величине лондонском аэропорту Гатвик временно закрыли взлетно-посадочную полосу из-за инцидента с самолетом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя аэропорта.

По данным издания, у одного из самолетов лопнула шина, для устранения неполадок было принято решение временно закрыть взлетно-посадочную полосу. В настоящее время она снова открыта, уточнил представитель.

Как сообщает портал Shastitaren‏ в Twitter, самолет авиакомпании Air Canada Rouge AC1925, летевший в Торонто, объявил о «чрезвычайной ситуации» после того, как у него лопнула шина во время взлета из лондонского аэропорта.

Ранее в Дюссельдорфе самолет Dash 08 авиакомпании Air Berlin совершил аварийную посадку из-за поврежденной шины. Самолет вылетел из Флоренции, и после того, как он покинул аэропорт, на взлетно-посадочной полосе были обнаружены фрагменты колесных покрышек. Экипаж лайнера в срочном порядке оповестили о случившемся.

Теги: аэропорт , Лондон
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