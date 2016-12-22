Депутат попросил прокуратуру проверить свадьбу дочери судьи на Кубани

Депутат Госдумы, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» Антон Гетта направил запрос в Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей после сообщений о свадьбе дочери краснодарской судьи стоимостью $2 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат заявил, что запрос направил в ответ на «негодование общества», возникшее после публикаций, связанных со свадьбой дочери судьи Елены Хахалевой, где в церемонии участвовали звезды российской эстрады. Он заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру и Коллегию судей для проверки фактов на «соответствие декларации о расходах».

Также Гетта отметил, что намерен обсудить с депутатами поправки в закон «О противодействии коррупции», чтобы обязать госслужащих отчитываться не только за движимое и недвижимое имущество, но и за услуги, чтобы изымать не соответствующие доходам траты в доход государства.

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Скандал вокруг свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой возник после публикации в Instagram адвоката Сергея Жорина, назвавшего проведение свадьбы за $2 млн «пиром во время чумы». На свадьбе выступали в числе прочих Валерий Меладзе, Николай Басков и Иосиф Кобзон. Хахалева утверждает, что проведение свадьбы оплачивал ее бывший муж, крупный предприниматель, а звезды эстрады являются его друзьями.

В Кремле также обратили внимание на скандал вокруг Хахалевой, но заявили, что «это не является прерогативой Кремля каким-то образом реагировать на такие проявления».

Согласно официальной декларации о доходах, Елена Хахалева в 2016 году заработала 2 млн 641 тыс. 566 руб. 82 коп.