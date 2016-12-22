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Поклонская рассказала о возмущенных фильмом «Матильда» 40 тыс. человек
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Поклонская рассказала о возмущенных фильмом «Матильда» 40 тыс. человек
Общество, 16:46
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Поклонская рассказала о возмущенных фильмом «Матильда» 40 тыс. человек

Более 40 тыс. человек из России и зарубежных стран заявили, что фильм «Матильда» об отношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего и последнего российского императора Николая II оскорбляет их религиозные чувства. Об этом заявила «РИА Новости» депутат Госдумы Наталья Поклонская во время ее визита в Екатеринбург для участия в крестном ходе в годовщину убийства царской семьи Романовых. В рамках визита она примет граждан в приемной премьер-министра Дмитрия Медведева.

Депутат подчеркнула, что «не может не реагировать» на эти обращения и ее возмущает, что главную роль сыграет актер, который снимался в «порнофильмах», и что российская императрица Александра Федоровна показана в фильме как «любительница оккультных наук».

Режиссер Сергей Алиев, который занимается документальными фильмами, сообщил 10 июля агентству «Интерфакс», что в России снимут документальный фильм «Ложь Матильды», который «развенчает мифы» вокруг Николая II. По словам Алиева, кинолента будет состоять из семи историй, посвященных развенчанию того или иного мифа относительно личности представителя царской семьи. «...добрачным отношениям будущего Николая II с Кшесинской, его слабохарактерности, оправданности его прозвища Кровавый, отречению от престола и некоторым другим», — уточнил кинорежиссер. Он отметил, что в фильме «будет записано» семь историков-кандидатов, профессоров исторических наук»​.

Поклонская заявила РБК 21 июня, что прихожан РПЦ, которые на закрытых показах посмотрят «Матильду», отлучат от святого причастия на полгода в церквях и монастырях. Однако в РПЦ заявили, что ничего об этом не знают и что такие вопросы находятся «в ведении священноначалия РПЦ», а не общественных активистов. Чуть позже депутат заксобрания Петербурга от Партия роста Максим Резник заявил, что глава Ханты-Мансийской метрополии Павел благословил начало сбора подписей против производства и проката фильма.

В тот же день председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал сбор подписей с прихожан церкви против данного фильма «ошибкой». Он отметил, что понимает, что многим не нравится режиссерская идея киноленты. «Сам неоднократно говорил не только о праве художника, но и о свободе зрителя и зрительской реакции», — уточнил Легойда. По его словам, для начала «хорошо бы» посмотреть этот фильм.

Поклонская два раза просила Генпрокуратуру проверить «Матильду». Первый запрос она сделала по обращению организации «Царский крест», которая обвинила киноленту в антирелигиозной пропаганде. Второй раз депутат попросила ведомство проверить сценарий и финансирование фильма.

Кинолента режиссера Алексея Учителя «Матильда» посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Российской империи Николай II. Роль балерины сыграла польская актриса Михалина Ольшанска, а Николая II — артист Ларс Айдингер из Германии. Премьера должна состояться в октябре в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Теги: Наталья Поклонская , Алексей Учитель , фильм «Матильда» , «Ложь Матильды»
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