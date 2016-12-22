АвтоВАЗ официально подтвердил планы по сокращению 740 сотрудников компании, не занятых в производстве, говорится в поступившем в РБК сообщении автоконцерна.

«В настоящее время у компании нет планов по увеличению данного числа сотрудников», — отмечается в сообщении.

Для сотрудников завода, не занятых в основном производстве, организуются рабочие места в Индустриальном парке АвтоВАЗа. По информации автоконцерна, на данный момент в его штат перевели порядка 800 человек.

Кроме того, на предприятии идет прием новых специалистов: «за последние годы» на производственную линию B0, на которой делают Largus и XRay, были приняты 150 рабочих. До конца года компания планирует принять на работу еще 180 инженеров.

Ранее 17 июля полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на совещании по развитию АвтоВАЗа заявил, что предприятие планирует сократить 6 тыс. человек в 2017 году. Как сообщает ТАСС, полпред добавил, что в 2018 году автоконцерн сократит еще 2,2 тыс. человек.

Как сообщил «Интерфаксу» глава АвтоВАЗа Николя Мор, в компании переизбыток сотрудников на одних производственных линиях и недостаток персонала на других.

В 2016 году персонал АвтоВАЗа сократили на 9,7%, до 43,3 тыс. человек. В феврале 2017 года компания заявила о планах по сокращению 740 сотрудников, то есть менее 2% общей численности персонала. В компании тогда пояснили, что людям предложат вакансии в других подразделениях. Согласно отчету АвтоВАЗа, по итогам первого квартала численность сотрудников составила 39,7 тыс. человек.