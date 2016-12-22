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Агентство Moody`s понизило рейтинг «Силовых машин»
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Агентство Moody`s понизило рейтинг «Силовых машин»
Бизнес, 15:29
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Агентство Moody`s понизило рейтинг «Силовых машин»

Международное рейтинговое агентство Moody`s объявило о снижении корпоративного рейтинга российской компании «Силовые машины» с B1 до B2. Прогноз по рейтингу определен как негативный.

Рейтинг B указывает на то, что долговые обязательства эмитента рассматриваются Moody`s как спекулятивные и подверженные высокому кредитному риску. Цифровой модификатор при этом указывает на положение в рейтинговой категории: 1 указывает на положение в верхней части диапазона, а 2 — в его середине.

В сообщении Moody`s отмечается, что решение о понижении рейтинга отражает ожидания агентства, согласно которым операционный денежный поток «Силовых машин» в 2017 году останется отрицательным, а рентабельность компании ухудшится.

В агентстве особо указали на отсутствие в портфеле «Силовых машин» крупных контрактов, подписанных в 2016 году, задержки с реализацией ранее подписанных соглашений и возможность того, что некоторые контракты могут принести компании убытки.

В середине июля 2017 года СМИ сообщали, что немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выхода из совместного с «Силовыми машинами» предприятия «Сименс Технологии газовых турбин» после поставки в Крым нескольких выпущенных им газовых турбин.

Позднее стало известно о допросе сотрудниками ФСБ гендиректора «Силовых машин» Романа Филиппова.

Теги: Moody's , «Силовые машины»
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