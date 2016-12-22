Сан-Марино станет первой перешедшей на 5G страной

Сан-Марино станет первой в мире страной, перешедшей на 5G. Ожидается, что страна ​перейдет на сети нового поколения к концу 2018 года, об этом сообщает издание Il Sole 24 Ore.

По данным издания, итальянский оператор связи Telecom Italia Mobile (TIM) будет использовать Сан-Марино в качестве площадки для испытаний новой технологии. Ожидается, что Telecom Italia подготовит необходимую инфраструктуру за 2017 год.

Издание подчеркивает, что TIM проводит испытания в Италии, в том числе в Турине, однако в Сан-Марино меньше нормативных ограничений на использование радиочастот, что расширяет возможности для разворачивания сетей 5G.

Мобильные операторы тестируют технологии 5G по всему миру, включая Россию, однако, как отмечает издание, наибольшую активность демонстрируют компании в Южной Корее, Китае и США.

В России, согласно прогнозам комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тыс. жителей. По оценкам The Boston Consulting Group, инвестиции в развитие сети 5G в России могут составить около 1 трлн руб. Как уточнялось в заявлении комиссии, во избежание отставания от других стран инвестиции потребуются в течение ближайших двух лет.