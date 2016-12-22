Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,63 59,09 EUR Нал. 68,36 67,70 USD Бирж. 59,32 +0,22 EUR Бирж. 68,00 +0,25 USD ЦБ. 59,07 -0,81 EUR ЦБ. 67,62 -0,74 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1955,98 -0,24% РТС 1038,85 -0,52% Brent 48,80 -0,59% DJIA 21637,74 +0,39% Nasdaq 6312,47 +0,61% FTSE 7403,51 +0,34%
Сан-Марино станет первой перешедшей на 5G страной
Лента новостей
В лондонском аэропорту Гатвик временно закрыли взлетно-посадочную полосу 16:19, Общество «Яблоко» собрало 50 тыс. подписей за вывод российских войск из Сирии 16:18, Политика В Выборге полиция задержала продавцов оружия и взрывчатки 16:16, Общество Структура «Роснефти» купит центр обработки данных в Зеленограде 16:14, Технологии и медиа АвтоВАЗ официально подтвердил планы по сокращению 740 сотрудников 16:03, Бизнес ЦБ выявил за три месяца свыше семи тысяч фальшивых пятитысячных купюр 16:00, Финансы ФАС заподозрила издательство «Эксмо» в плагиате оформления книг 15:59, Бизнес Навальный связал просьбу ФСИН о продлении испытательного срока с выборами 15:57, Политика Интерьер и экстерьер: как выглядят дачи российских дипломатов в США 15:51, Фотогалерея Урожайный холод: как лето 2017-го повлияет на аграрный бизнес 15:46, Мнение Президент Польши подписал закон о сносе коммунистических памятников 15:46, Политика Москва выкупит у АФК «Система» крупнейшего заказчика лужковских строек 15:41, Бизнес Сан-Марино станет первой перешедшей на 5G страной 15:40, Технологии и медиа Медицинское заключение осужденного инвалида направят в суд 15:31, Общество Агентство Moody`s понизило рейтинг «Силовых машин» 15:29, Бизнес СМИ узнали причину задержки перехода игрока сборной России в «Спартак» 15:23, Спорт ФАС предписала «большой четверке» отменить плату за роуминг внутри России 15:17, Бизнес Polymetal выкупит долю бывшего партнера Абрамовича в месторождении золота 15:11, Бизнес Лавров назвал «грабежом средь бела дня» дело с дипсобственностью в США 15:05, Политика Южная Корея предложила КНДР провести военные переговоры 15:00, Политика Kia назвала цены на новый Rio российской сборки 14:59, Авто Бастрыкин открыл в «Артеке» смену «Юный следователь» 14:59, Общество На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6 14:53, Общество Вирус Petya атаковал серверы правительства Севастополя 14:34, Технологии и медиа Онкологических пациентов предложили перевести из больниц в поликлиники 14:32, Общество Минприроды запросило 8,7 млрд руб. на увеличение штата лесных инспекторов 14:22, Общество Ущерб от новой кибератаки может превысить ущерб от урагана «Катрина» 14:15, Экономика Евросоюз одобрил торговые преференции для Киева 14:12, Экономика
Сан-Марино станет первой перешедшей на 5G страной
Технологии и медиа, 15:40
0
Сан-Марино станет первой перешедшей на 5G страной

Сан-Марино станет первой в мире страной, перешедшей на 5G. Ожидается, что страна ​перейдет на сети нового поколения к концу 2018 года, об этом сообщает издание Il Sole 24 Ore.

По данным издания, итальянский оператор связи Telecom Italia Mobile (TIM) будет использовать Сан-Марино в качестве площадки для испытаний новой технологии. Ожидается, что Telecom Italia подготовит необходимую инфраструктуру за 2017 год.

Издание подчеркивает, что TIM проводит испытания в Италии, в том числе в Турине, однако в Сан-Марино меньше нормативных ограничений на использование радиочастот, что расширяет возможности для разворачивания сетей 5G.

Мобильные операторы тестируют технологии 5G по всему миру, включая Россию, однако, как отмечает издание, наибольшую активность демонстрируют компании в Южной Корее, Китае и США.

В России, согласно прогнозам комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тыс. жителей. По оценкам The Boston Consulting Group, инвестиции в развитие сети 5G в России могут составить около 1 трлн руб. Как уточнялось в заявлении комиссии, во избежание отставания от других стран инвестиции потребуются в течение ближайших двух лет.

Теги: технологии , 5G
Главное
ФАС предписала «большой четверке» отменить плату за роуминг внутри России Бизнес
Материалы по теме
«МегаФон» получил разрешение на создание тестовых зон 5G на ЧМ-2018 Технологии и медиа
Первые пользователи 5G появятся в России в 2021 году Технологии и медиа
«МегаФон» первым получит частоты для 5G на объектах чемпионата мира Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку