Южная Корея предложила КНДР провести военные переговоры

Южная Корея предложила КНДР 21 июля провести переговоры с участием представителей Минобороны обеих стран в целях снижения напряженности на полуострове, сообщает Reuters.

В качестве места встречи Сеул предлагает пограничный пункт Пханмунджом, где в октябре 2015 года проходили последние межправительственные переговоры двух стран. Южная Корея также предлагает организовать в этом же месте консультации по линии Красного Креста 1 августа.

Реакции КНДР на предложение пока не последовало.

Ранее, 16 июля, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве страны сообщило о подготовке мирных переговоров Сеула и Пхеньяна. Президент Республики Корея Чжэ Ин Мун во время выступления в Берлине 6 июля предложил обсудить прекращение взаимных враждебных актов на границе.

Официальная правительственная северокорейская газета «Нодон Синмун» 15 июля опубликовала комментарий, в котором говорилось, что президент Южной Кореи выразил приверженность договоренностям о сотрудничестве, заключенным во время межкорейских саммитов 2000 и 2007 годов. По мнению издания, это заявление стало первым шагом к улучшению отношений между странами.

По информации источника в правительстве, в Сеуле эту публикацию восприняли как реакцию КНДР на мирную инициативу Муна. При этом Yonhap, ссылаясь на экспертов, пишет, что переговоры могут зайти в тупик. Сеул в своем предложении может подразумевать прекращение трансляций пропагандистских передач на границе через громкоговорители. При этом КНДР в ответ может потребовать от Сеула прекращения совместных учений с США.