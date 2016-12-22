На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6

У побережья Командорских островов Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом говорится на сайте Геологической службы США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 14:05 мск на глубине 204 км к юго-востоку от села Никольское. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщил «РИА Новости» представитель краевого главка МЧС, угрозы цунами в результате землетрясения нет, в населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось.

Ранее у восточного побережья Камчатки, а также на юге полуострова произошли два землетрясения. Оба толчка были магнитудой 4,6. В региональном главке МЧС, в свою очередь, сообщали, что в населенных пунктах Камчатского края «сейсмособытие было неощущаемым».