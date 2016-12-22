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Вирус Petya атаковал серверы правительства Севастополя
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Вирус Petya атаковал серверы правительства Севастополя
Технологии и медиа, 14:34
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Вирус Petya атаковал серверы правительства Севастополя

Вирус-шифровальшик Petya атаковал серверы правительства Севастополя. Об этом сообщил начальник управления информатизации Денис Тимофеев на аппаратном совещании правительства Севастополя. Его слова приведены на официальном сайте органа власти.

Кибератака была совершена в пятницу, 14 июля, но известно о ней стало в понедельник, 17 июля, рассказал Тимофеев. Он отметил, что в результате атаки данные, которые хранятся на компьютерах правительства Севастополя, не пострадали.

Атака вируса была «безрезультатна», потому что орган исполнительной власти города использует на своих ПК операционную систему Linux, заметил Тимофеев. «Проблема была быстро локализована, все недостатки удалось устранить», — сказал он.

Как сообщается на сайте «Лаборатории Касперского», вирус Petya блокирует целиком жесткий диск. В основном шифровальщик «специализируется» на корпоративных пользователях и попадает на компьютеры в виде спама, который представляет собой электронное письмо от кандидата на должность. Например, отдел кадров получает письмо со ссылкой на Dropbox, по которой он должен пройти и скачать резюме соискателя. Перейдя по ссылке, он скачивает не текстовый документ, а самораспаковывающийся архив с расширением.EXE.

Если пользователь кликнет на архив, открывается синий экран, и вирус начинает шифровать файлы. После шифровки на экране компьютера появляется череп, который составлен из символов ASCII, и требование заплатить 0,9 биткоина (около около $1827). В конце июня сообщалось, что хакеры с помощью Petya выручили $10 тыс.

Дешифруй меня, если сможешь: что известно о вирусе Petya
Технологии и медиа

В конце июня вирус Petya атаковал ключевые объекты инфраструктуры Украины. В компании Microsoft заявили, что вирус распространялся через бухгалтерское программное обеспечение M.E.Doc.

В «Лаборатории Касперского» рассказали, что M.E.Doc распространяла вирус только на Украине, но, так как на ее территории находятся глобальные компании, то заражены были сети 64 стран, в том числе Бельгии, Бразилии, Германии, России и США, сообщала газета «Ведомости». СБУ обвинила в хакерской атаке «российский спецслужбы». В России от Petya пострадали компьютерные системы «Башнефти» и клиника «Инвитро», которой пришлось временно остановить прием анализов.

Теги: Севастополь , Правительство , компьютерный вирус , вирус-вымогатель
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