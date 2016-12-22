На востоке Москвы загорелся троллейбус с пассажирами

На Измайловском шоссе в районе дома 3 загорелся троллейбус, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС столицы.

«Люди самостоятельно вышли из троллейбуса, возгорание было ликвидировано, пострадавших нет», — сообщил собеседник РБК. Он пояснил, что в тушении пожара участвовали два пожарных подразделения.

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Аналогичный случай произошел в столице 2 мая. На Севастопольском проспекте загорелся троллейбус с пассажирами. Люди успели покинуть салон еще до приезда пожарных, в результате инцидента никто не пострадал.