Евросоюз одобрил торговые преференции для Киева

Совет Евросоюза принял ряд временных торговых преференций для Украины, которые должны вступить в силу в сентябре 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

По данным организации, торговые преференции будут действовать в течение трех лет. «Этим решением мы расширим экспорт украинских товаров в Евросоюз. Это наш долг поддержать Украину и усиливать наши экономические и политические связи, особенно в условиях продолжающегося в стране конфликта», — сказано в заявлении министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера.

Преференции, по данным организации, направлены на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС, учитывая «сложную экономическую ситуацию в стране» и работу в сфере экономических реформ, предпринятую Украиной. Новые торговые положения считаются дополнением к зоне свободной торговли, созданной в рамках заключенного сторонами соглашения об ассоциации.

4 июля новые преференции для Украины одобрил Европарламент. Одобренные торговые меры вступят в силу сразу после подписания соглашения в ходе пленарной сессии Европарламента в сентябре.

Совет Евросоюза одобрил соглашение об ассоциации Евросоюза и Украины 11 июля, оно вступит в силу с 1 сентября 2017 года. В заявлении ЕС говорилось, что «это финальный шаг ратификации процесса».