СК завел дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Подмосковье

Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) после нападения пациентки на фельдшера скорой помощи в деревне Марусино Люберецкого района, сообщается на сайте следственного управления СК по Московской области.

Инцидент произошел 14 июля. Вечером бригада скорой помощи прибыла по вызову в один из домов на Заречной улице к 24-летней пациентке. Женщина находилась в нетрезвом состоянии. Во время оказания помощи между пациенткой и 32-летней фельдшером возникла словесная перепалка, так как пациентка была не согласна с поставленным диагнозом. Затем женщина не менее четырех раз ударила медработника по лицу и груди.

Ранее, 1 июля, нападение на фельдшера скорой помощи произошло в Белогорске в Амурской области. Бригада скорой ехала на станцию. По пути медики увидели автомобильную аварию и остановились, чтобы оказать необходимую помощь. Водитель автомобиля от медпомощи отказался. Фельдшер по телефону сообщила о ситуации дежурному. Это спровоцировало у пострадавшего в ДТП «неконтролируемую агрессию». Мужчина отнял у медработника телефон и несколько раз ударил женщину по голове, от чего она «потеряла координацию движения». Нападавшего задержали и поместили в СИЗО.