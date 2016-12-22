Кремль обратил внимание на свадьбу дочери судьи с участием звезд эстрады

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе сообщений о свадьбе дочери судьи Краснодарского краевого суда. Об этом Песков сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

Ранее торжество с участием известных артистов, в том числе Валерия Меладзе, Николая Баскова и Иосифа Кобзона, в Сети оценили в $2 млн. Свадьба прошла 10 июня 2017 года, однако событие вызвало общественный резонанс после публикации адвокатом Сергеем Жориным видеозаписей в Instagram.

«Как и все, следим за сообщениями в СМИ. Обратили внимание и на эти новости, но опять же это не является прерогативой Кремля каким-то образом реагировать на такие проявления», — сказал Песков. Он добавил, что в стране есть другие ведомства, которые будут «гораздо более пристально» наблюдать за ситуацией.

Ранее судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева рассказала в интервью РГ, что свадьбу ее дочери организовал ее муж, «крупный предприниматель». По словам судьи, в декларации нет сведений о ее супруге, так как они «в разводе». «Но он продолжает оставаться отцом моего ребенка <...> Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери. Хотя названная сумма в $2 млн — полный бред», — заявила Хахалева.

Хахалева также утверждала, что все приглашенные на свадьбу звезды — друзья ее бывшего супруга.

При этом Жорин в интервью РГ заявил, что продолжает получать комментарии с информацией «не только о самой Елене Хахалевой, но и о ее ближайших родственниках, в том числе о муже и сыне». Как пояснил адвокат РБК, он остался недоволен объяснением Хахалевой о спонсировании торжества. «Суд должен вызывать доверие и уважение. И в этом не должно быть никаких сомнений. А то, как было это мероприятие проведено, меня несколько удивило и возмутило», — пояснил Жорин.