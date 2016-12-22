СМИ узнали о найденном в центре Москвы боевом револьвере

Флорист обнаружил в клумбе возле винного ресторана в центре Москвы боевой револьвер. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ​источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, ресторан, на территории которого было найдено оружие, находится в районе Хамовники. Полиция изъяла предмет и отправила его на экспертизу. «Эксперты выяснили, что это переделанный кустарным способом сигнальный револьвер «Р2», пригодный для стрельбы боевыми патронами», — рассказал источник.

Также с места происшествия были изъяты четыре самодельных патрона калибра 7,62 мм. Как сообщает собеседник агентства, по факту найденного оружия возбуждено уголовное дело.

Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что информации о боевом револьвере не поступало. «На этот счет никакой информации нет», — сообщили в пресс-службе.

В начале мая в Москве возле Павелецкого вокзала полиция задержала мужчину с минами и патронами. Сотрудники Росгвардии остановили молодого человека для проверки документов и во время личного досмотра у мужчины обнаружили боеприпасы.

