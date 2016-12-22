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При взрыве на юго-востоке Турции пострадали 17 солдат
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При взрыве на юго-востоке Турции пострадали 17 солдат
Политика, 13:17
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При взрыве на юго-востоке Турции пострадали 17 солдат

При взрыве бомбы пострадали 17 солдат в провинции Хяккари на юго-востоке Турции, сообщает газета Hurriyet.

Самодельное взрывное устройство сработало во время прохождения военного автомобиля, перевозившего солдат. В результате 17 турецких военнослужащих получили ранения, как сообщили газете в Минобороны страны.

Как сообщает Reuters, автомобиль с военнослужащими пересекал округ Юксекова провинции Хяккари, на границе с Ираком и Ираном, когда произошел взрыв. Раненые были немедленно доставлены в госпиталь. О погибших не сообщается.

Ранее сообщалось, что 25 июня в провинции Трабзон на северо-востоке Турции произошел взрыв недалеко от полицейского участка. В результате были ранены двое турецких военнослужащих, совершавших патрулирование местности. Предположительно, взрыв был организован боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Теги: Турция , взрыв , раненые , бомба
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