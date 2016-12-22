Президентом Индии станет выходец из касты неприкасаемых

В Индии кандидатами на пост президента стали выходцы из касты неприкасаемых. Об этом сообщает Би-би-си. Электоральная коллегия, состоящая из 4,8 тыс. человек, выберет лидера страны в понедельник, 17 июля.

Как отмечает Би-би-си, лидером президентской гонки стал бывший губернатор восточного штата Бихар Рам Натх Ковинд. Его противник — кандидат от оппозиции Мейра Кумар, которая также, как и Ковинд, относилась к касте неприкасаемых. Кумар была первой женщиной, ставшей спикером нижней палаты индийского парламента. Она занимала эту должность с 2009 года по 2014 год.



Ковинду — 71 год. Дважды он был лидером ультраправой Индийской народной партии (БДП). Мейре Кумар — 72 года. Она была избрана в парламент пять раз. Кумар — дочь лидера касты неприкасаемых и бывшего заместителя премьер-министра Индии Джагдживана Рама.

Результаты президентских выборов будут объявлены в четверг, 20 июля. Коллегия выборщиков состоит из членов парламента и представителей законодательных собраний штатов. Голосование пройдет в парламенте в индийской столице Дели и в столицах штатов и, как ожидается, займет 1,7 тыс. часов.

Победитель президентской гонки заменит Пранаба Кумар Мукерджи, который занимает пост лидера страны с 2012 года. Первым президентом из касты неприкасаемых был Кочерил Раман Нараянан, который занимал этот пост с 1997 года по 2002 год. Пост президента Индии номинальный, но именно он обладает правом решить, кто сформирует правительство, если национальные выборы не дадут четких результатов.