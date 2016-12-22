Киев направил ноту МИД Белоруссии из-за показа трейлера фильма «Крым»

Посольство Украины в Минске направило ноту протеста в МИД Белоруссии в связи с показом трейлера фильма «Крым» в столичных кинотеатрах, сообщает «Радио Свобода».

По словам заместителя генерального директора «Киновидеопрокат» Андрея Разжевайкина, этот фильм к показу в кинотеатрах не запланирован. По информации «Интерфакса», ноту передали в пятницу, 14 июля.

Фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова должен выйти в прокат в конце сентября. В релизе на сайте прокатчика говорится, что это будет масштабная экшн-драма о любви и дружбе, события которой развиваются «на фоне реальных событий крымской весны 2014 года».

Ранее, 24 июня, украинский МИД направил России ноту протеста из-за приезда российского президента Владимира Путина в Крым.

Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Украина и большинство государств-членов ООН, среди которых страны из «Большой семерки», члены НАТО и ЕС, не признали результатов референдума. Действия России они расценили как агрессию, аннексию части территории Украины и нарушение ее территориальной целостности. Присоединение Крыма к России признали Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.​​