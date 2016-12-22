Минздрав рассказал о предложении запретить продажу алкоголя в выходные

Министерство здравоохранения не включало в Стратегию формирования здорового образа жизни населения запрет продаж алкоголя в выходные дни, экспертное сообщество только обсуждает инициативы по ограничению злоупотребления алкоголем, среди которых — дополнительные меры по ограничению мест и времени продажи алкогольной продукции. Конкретных решений по этому поводу не принимали, говорится в поступившем в РБК сообщении Минздрава.

Сейчас регионы могут дополнительно ограничить время, условия и места розничной продажи алкогольной продукции, либо полностью запретить розничную продажу алкоголя, сообщает министерство со ссылкой на абзац 2 п. 9 ст. 16 закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Запрет продажи алкоголя в выходные дни приведет к увеличению розничных точек по продаже нелегального алкоголя, заявил РБК председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров.

«Благодаря системе ЕГАИС сейчас нелегального алкоголя почти нет. Государству и легальным участникам рынка нужно сконцентрироваться на борьбе с розничными точками, которые не имеют лицензии, которые продают либо нелегальный алкоголь, либо спиртосодержащие жидкости, которые употребляются в качестве суррогатов», — считает Добров. По его словам, запрет на продажу алкоголя в выходные дни приведет к росту спроса, который «удовлетворят за счет нелегальных точек».

О том, что Минздрав планирует включить запрет реализации алкоголя в выходные дни в Стратегию здорового образа жизни населения, сообщали «Известия» со ссылкой на Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, который занимается разработкой документа. По данным НИИ, в соответствующем документе была указана недостаточность мер в сфере госполитики по снижению злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма россиян. В нем отмечалось «отсутствие ограничения на продажу алкоголя в выходные дни».

По закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», запрет на продажу алкоголя в России действует с 23:00 до 08:00.