Bloomberg узнал о планах Трампа провести перестановки среди юристов

Президент США Дональд Трамп готовит перестановки в своей команде юристов из-за сообщений о связях американского президента с Россией на выборах в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами президента.

​По данным издания, президент также изучает сценарии для пресс-службы: «в обозримом будущем» пресс-секретарь президента Сара Сандерс может стать «публичным лицом администрации» Трампа.

При этом роль давнего адвоката президента Марка Касовица в команде внешних юрисконсультов Трампа может стать менее важной. «Сдвиг» роли Касовица стал происходить, после того как Белый дом заявил о назначении вашингтонского юриста Тая Кобба ответственным за реакцию юристов и представителей по связям с прессой на продолжающееся расследование «российского дела». Представители администрации поясняли, что хотят, чтобы кто-то в Белом доме обеспечивал «дисциплину» в связанных с Россией вопросах.

Источник издания подчеркивает, что Белый дом планировал на несколько недель нанять специалиста по вопросам «российского дела» для того, чтобы «снизить нагрузку» на юрисконсульта Дона Мак-Гана и его команду. Однако пока, несмотря на перестановки, речи об увольнении Марка Касовица не идет.

Как сообщил пресс-секретарь адвоката Марк Коралло, информация о попытках Белого дома уменьшить роль Касовица «не соответствуют действительности».

Также издание подчеркивает, что положение пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера «неопределенно». Это связано с его «столкновениями с журналистами» на брифингах, становившимися в последнее время почвой для шуток «комиков в вечерних шоу». Bloomberg обратил внимание и на то, что Спайсер не сопровождал Трампа в его поездке во Францию 13 июля.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на источники сообщал, что четыре крупных юридических компании отказались представлять интересы Трампа в расследовании связей его команды с Россией. Они объясняли это непредсказуемыми публичными заявлениями президента и опасениями за репутацию.

По данным портала, администрация Трампа начала формировать внешнюю команду юристов несколько недель назад. О том, что администрация Трампа создает «оперативный штаб» юристов, сообщило 27 мая агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, эта команда также будет работать с последствиями утечек информации из президентской команды.