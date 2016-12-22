Гидрометцентр пообещал неделю «умеренного лета» в Москве и Подмосковье

В Гидрометцентре считают, что вновь потеплеет в Москве и Подмосковье к началу следующей недели. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По его словам, на неделе с 17 по 23 июля жителей столичного региона ждет «умеренное лето». «Температурный фон будет близок к норме, может быть, ниже на 1–2 градуса. Ночные температуры около плюс 11–12 градусов, днем в Москве плюс 20–22 градуса», — цитирует Вильфанда агентство.

Вильфанд также отметил, что ждать погодных катаклизмов на этой неделе не стоит. «Сильных осадков не прогнозируем. Осадки небольшие, кратковременные — они не затопят», — сказал он.

По его словам, синоптики зафиксировали «явные признаки повышения температуры», при этом «однозначно» сказать, когда потеплеет, нельзя. «То ли к концу выходных, ли в начале следующей недели», — сказал руководитель Гидрометцентра, подчеркнув, что все прогнозы сходятся на том, что потеплеет, самое позднее, к 26 июля.

При этом, несмотря на умеренную температуру в Москве и прохладу в Санкт-Петербурге, восточнее и севернее от столиц пришла жара: на севере Урала в Салехарде синоптики прогнозируют аномальные плюс 26 градусов, а в некоторых регионах Северного Кавказа и в Приволжском федеральном округе ожидается плюс 30 градусов и выше.

«Теплые воздушные массы устремляются на север Урала и север Западной Сибири», — сообщил Роман Вильфанд.