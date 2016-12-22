Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,50 58,93 EUR Нал. 68,18 67,46 USD Бирж. 59,26 +0,17 EUR Бирж. 67,87 +0,12 USD ЦБ. 59,88 -0,30 EUR ЦБ. 68,36 -0,45 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1958,95 -0,09% РТС 1041,31 -0,28% Brent 48,99 -0,20% DJIA 21637,74 +0,39% Nasdaq 6312,47 +0,61% FTSE 7408,49 +0,41%
В Венесуэле сторонники оппозиции проголосовали за досрочные выборы
Лента новостей
Гидрометцентр пообещал неделю «умеренного лета» в Москве и Подмосковье 11:58, Общество В Венесуэле сторонники оппозиции проголосовали за досрочные выборы 11:46, Политика В Уфе уволили не объяснившего доход в 200 млн руб. полицейского 11:41, Общество Как женщина с детьми выигрывает от создания стартапа 11:33, Партнерский материал Путин внес Росгвардию в список стратегических предприятий 11:30, Общество Три года после Олимпиады: сколько сейчас стоят новостройки в Сочи 11:22, Недвижимость В Подмосковье ФСБ изъяла 78 кг наркотиков в подпольной лаборатории 11:12, Общество Соратница Кириенко станет членом Совета Федерации 11:12, Политика Биржевой курс доллара впервые за две недели опустился ниже 59 руб. 11:06, Финансы Абхазия назвала имена подозреваемых в убийстве российского туриста 11:05, Общество В китайских соцсетях решили бороться с Винни-Пухом 11:03, Общество «Реал» сыграет за Суперкубок Европы без Криштиану Роналду 11:03, Спорт На станции в Рыбинске при пожаре обрушилась кровля локомотивного депо 10:52, Общество На Крымском мосту закончили работы над большей частью мостового полотна 10:46, Общество Акции «Системы» подешевели более чем на 3% на фоне технического дефолта 10:43, Бизнес «Интерфакс» узнал о шести фигурантах по делу «Шалтая-Болтая» 10:40, Общество Издательство «Просвещение» заплатит за информацию о поддельных учебниках 10:28, Бизнес МТС объявила об отсутствии проблем из-за технического дефолта «Системы» 10:22, Бизнес Рейсы из Крыма на Урал задержаны из-за столкновения самолета с птицами 10:21, Общество При пожаре в Оренбургской области погибла семья из пяти человек 10:08, Общество АФК «Система» объявила о техническом дефолте 09:58, Бизнес В Аризоне после ливня погибли девять человек 09:44, Общество В Петропавловске-Камчатском на улице застрелили двух медведей 09:44, Общество «Ведомости» узнали о расширении программы реновации на 1,5 тыс. домов 09:29, Политика ВЦИОМ назвал основные страхи россиян 09:27, Общество «Ведомости» посчитали расходы «Роснефти» на перевозки вертолетами 09:21, Бизнес В Госдуме предложили ограничить показ рекламы по воскресеньям 09:19, Политика Илон Маск рассказал о «фундаментальной угрозе» для всего человечества 08:52, Технологии и медиа
В Венесуэле сторонники оппозиции проголосовали за досрочные выборы
Политика, 11:46
0
В Венесуэле сторонники оппозиции проголосовали за досрочные выборы

На организованном оппозицией Венесуэлы референдуме 98% избирателей проголосовали против конституционной реформы, предложенной президентом страны Николасом Мадуро, и поддержали досрочные выборы, сообщает Reuters. Также на «народном референдуме» проголосовали за требование к армии о защите действующей конституции.

Глава государства назначил на 30 июля голосование по изменению конституции страны и о создании Конституционной ассамблеи — нового органа власти, который должен заменить парламент, и будет наделен правом менять конституцию.

«Сегодня, 16 июля, достоинство победило, и тирания проиграла», — заявила одна из оппозиционных лидеров Мария Корина Мачадо.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на ректора Центрального университета Венесуэлы Сесилию Гарсию Ароча, на «народном референдуме» проголосовали 6,49 млн человек, за границей еще 693,7 тыс. Явка составила почти 7,2 млн человек. Это немногим меньше показателя 2015 года, когда на парламентских выборах за оппозицию проголосовали 7,7 млн венесуэльцев.

В Венесуэле больше трех месяцев продолжаются массовые антиправительственные акции протеста. После того как в марте Верховный суд принял решение предоставить президенту страны право действовать в обход парламента, волнения активизировались. Несмотря на то, что впоследствии это решение было отменено, акции продолжились. С начала апреля во время протестов погибли не менее 100 человек.

В Каракасе и других венесуэльских городах 19 апреля прошли митинги, получившие название «Мать всех маршей», в которых приняли участие несколько сотен тысяч человек. Участники акций требовали отставки главы государства, которого оппозиционные политики обвиняют в злоупотреблении властью.

Намерение Мадуро изменить конституцию усугубляет положение в стране. Оппозиция выступает против этой идеи.

Разработать новую Конституцию должно Учредительное собрание (Конституционная ассамблея), о созыве которого президент сообщил 1 мая. Фактически этот новый властный орган заменит Мадуро парламент. Планируется, что в него войдут 500 человек, которых должны выбрать прямым голосованием 30 июля.

Теги: референдум , Конституция , Венесуэла
Главное
Соратница Кириенко станет членом Совета Федерации Политика
Материалы по теме
Кризис в Каракасе: что последует за нападением на парламент Венесуэлы Политика
Мадуро арестовал мэра Каракаса и обвинил его в подготовке переворота Политика
Власти Венесуэлы заявили о связи угонщика вертолета в Каракасе с ЦРУ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку