В Венесуэле сторонники оппозиции проголосовали за досрочные выборы

На организованном оппозицией Венесуэлы референдуме 98% избирателей проголосовали против конституционной реформы, предложенной президентом страны Николасом Мадуро, и поддержали досрочные выборы, сообщает Reuters. Также на «народном референдуме» проголосовали за требование к армии о защите действующей конституции.

Глава государства назначил на 30 июля голосование по изменению конституции страны и о создании Конституционной ассамблеи — нового органа власти, который должен заменить парламент, и будет наделен правом менять конституцию.

«Сегодня, 16 июля, достоинство победило, и тирания проиграла», — заявила одна из оппозиционных лидеров Мария Корина Мачадо.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на ректора Центрального университета Венесуэлы Сесилию Гарсию Ароча, на «народном референдуме» проголосовали 6,49 млн человек, за границей еще 693,7 тыс. Явка составила почти 7,2 млн человек. Это немногим меньше показателя 2015 года, когда на парламентских выборах за оппозицию проголосовали 7,7 млн венесуэльцев.

В Венесуэле больше трех месяцев продолжаются массовые антиправительственные акции протеста. После того как в марте Верховный суд принял решение предоставить президенту страны право действовать в обход парламента, волнения активизировались. Несмотря на то, что впоследствии это решение было отменено, акции продолжились. С начала апреля во время протестов погибли не менее 100 человек.

В Каракасе и других венесуэльских городах 19 апреля прошли митинги, получившие название «Мать всех маршей», в которых приняли участие несколько сотен тысяч человек. Участники акций требовали отставки главы государства, которого оппозиционные политики обвиняют в злоупотреблении властью.

Намерение Мадуро изменить конституцию усугубляет положение в стране. Оппозиция выступает против этой идеи.

Разработать новую Конституцию должно Учредительное собрание (Конституционная ассамблея), о созыве которого президент сообщил 1 мая. Фактически этот новый властный орган заменит Мадуро парламент. Планируется, что в него войдут 500 человек, которых должны выбрать прямым голосованием 30 июля.