Фирма шурина Лужкова обвинила его адвоката в краже коровника

Адвоката бизнесмена Виктора Батурина Саглару Бахникову обвинили в краже коровника и двух овчарен в Калмыкии. С соответствующим заявлением в отношении нее обратился юрист крестьянско-фермерского хозяйства, основанного Батуриным. Об этом сама Бахникова рассказала газете «Коммерсантъ».



«Из соответствующего постановления управления СКР по Республике Калмыкия я узнала, что я тайно завладела двумя овчарнями и коровником, которые якобы построила за 15 млн руб. теща Виктора Батурина Людмила Образцова и тайно же хотела ими пользоваться», — рассказала она.

Бахникова рассказала, что она познакомилась с Батуриным в 2011 году и представляла его интересы в городе Элисте в Республике Калмыкия. В 2013 году Батурин был приговорен Гагаринским судом района Москвы к семи годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве с векселями компании «Интеко» и за невыплату €250 тыс. знакомому, у которого он взял эти деньги взаймы.

Батурин отбывал наказание в ИК-1 УФСИН в Калмыкии, а Бахникова собирала характеристики на него в исправительном учреждении, чтобы добиться смягчения наказания. Сам бизнесмен в это время был в колонии-поселении, где разводил коз, овец, кур и уток и хотел вывести новую породу коров.

Бахникова рассказала, что у Батурина был конфликт с начальством колонии и ему пришлось вывести свое хозяйство за ее пределы. После этого бизнесмен попросил ее организовать строительство двух овчарен и коровника. По словам адвоката, она вложила в постройки 3,5 млн руб. своих средств под расписку, что осужденный бизнесмен вернет ей деньги до 30 января 2016 года. Бахникова решила оформить постройки на себя, а потом переоформить на «доверенное лицо».

Когда Батурин условно-досрочно вышел на свободу в январе 2016 года, он встретился с Бахниковой и попросил переписать овчарни и коровник на «некоего Савинова». Также он сказал адвокату, что пока не может вернуть ей деньги, и предложил в качестве погашения долга забрать два автомобиля, а именно — Land Rover и Toyota Land Cruiser. Бахникова рассказала, что сделка была оформлена по «взаимозачету» и без денег, а затем она отдала Батурина его расписку, перед этим сфотографировав ее.

Адвокат рассказала, что Toyota Land Cruiser ей не отдали, «мотивируя тем, что она якобы необходима для встреч председателя правительства Калмыкии». Затем она узнала, что этот автомобиль находился на спецхранении в УМВД России по Элисте, а в отношении нее было подано заявление по факту мошенничества.

В беседе с РБК Виктор Батурин отказался подтвердить факт инициирования уголовного преследования его адвоката Саглары Бахниковой. «У меня нет с ней конфликта, отношений. Никаких, кроме договора между мной и адвокатом, который до сих пор не расторгнут. Все вопросы к ней, и ее адвокатской этике», — заявил он.

В 2013 году Гагаринский районный суд Москвы признал Батурина виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. По версии следствия, 28 и 29 сентября 2011 года в офисе ЗАО «Интеко» он предъявил к оплате подложные векселя данного акционерного общества на сумму более 5,6 млрд руб. Батурин был задержан, когда пытался обналичить их.



По словам бизнесмена, подписать вексель ему сказала его сестра Елена Батурина, которая занимала должность президента ЗАО «Интеко и была супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В «Интеко» заявили, что вексель, который предъявил Батурин, компания никогда не выпускала.