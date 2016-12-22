Путин внес Росгвардию в список стратегических предприятий

Президент Владимир Путин внес в список стратегических предприятий и акционерных обществ Росгвардию. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 17 июля.

«Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» <...> изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: «Охрана» Росгвардии, г. Москва», — сказано в документе.

Список стратегических предприятий был сформирован указом президента в 2014 году. В число таких предприятий входят объекты, производящие продукцию стратегического значения для обороноспособности и безопасности страны, а также защиты населения. Также к стратегическим объектам относятся акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности России.

​​ФГУП «Охрана» существует с 2005 года. Предприятие занимается физической, военизированной и пультовой охраной, а также проектированием, монтажом и техническим обслуживанием систем безопасности, охраной имущества при транспортировке. «Охрана» Росгвардии является коммерческой организацией.

При этом Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) была сформирована по указу президента в апреле 2016 года на базе внутренних войск МВД. В задачи Росгвардии входят в том числе охрана общественного порядка, государственных объектов, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом.