В Подмосковье ФСБ изъяла 78 кг наркотиков в подпольной лаборатории

В Подмосковье ФСБ ликвидировала подпольную лабораторию по производству наркотиков и изъяла 78 кг наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Как рассказали в ФСБ, сотрудники правоохранительных органов смогли найти лабораторию, после того как изъяли 36 кг наркотиков у двух жителей Екатеринбурга. Они пытались спрятать партию, чтобы потом разделить ее для продажи.



ФСБ провела ряд оперативно-розыскных мероприятий и узнала источник наркотиков, изъятых у екатеринбуржцев. Лаборатория, где было сделано наркотическое вещество, располагалась в частом доме в Подмосковье.



Сотрудники правоохранительных органов пришли в дом, где располагалась лаборатория, и задержали жителя Татарстана, который на момент захвата готовил партию синтетического наркотика. У него изъяли 42 кг готового наркотического вещества, 400 л наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование, различные химические вещества и 310 тыс. руб., которые он получил «противоправным путем», рассказали в ФСБ.

По факту преступления возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Всего за первые шесть месяцев 2017 года ФСБ изъяла 760 кг наркотиков. «Количество фактов изъятий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в два раза», — отметили в ведомстве.