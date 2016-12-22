В китайских соцсетях решили бороться с Винни-Пухом

Из китайского аналога Twitter Sina Weibo убрали сообщения, в которых упоминается Винни-Пух. Анимированные картинки с изображением медвежонка также исчезли из мессенджера WeChat, пишет Financial Times.

Представители Sina Weibo не стали давать комментарии по этому поводу. По версии издания, исчезновение Винни-Пуха из соцсетей связано с тем, что медвежонка сравнивают с председателем КНР Си Цзиньпином.

Financial Times полагает, что запрет на персонажа Алана Милна — это ужесточение цензуры в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, во время которого должны объявить назначения на ключевые посты.

По словам профессора пекинского института международных исследований Цяо Му, «исторически не разрешались две вещи — политические организации и политические акции». В этом году, по его словам, добавился еще один запрет на разговоры о президенте. «Я думаю, что Винни — это часть этой тенденции», — сказал он.

Пользователи соцсетей начали сравнивать китайского лидера с Винни-Пухом в 2013 году, после встречи с экс-президентом США Бараком Обамой. Фотографию лидеров двух стран кто-то сопоставил с кадром из мультфильма, на котором изображен медвежонок и его друг Тигра.

В 2014 году после встречи председателя КНР с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в интернете появились картинки с Винни-Пухом и грустным осликом.