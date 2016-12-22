Абхазия назвала имена подозреваемых в убийстве российского туриста

Стали известны имена подозреваемых в убийстве российского туриста в Абхазии. По данным Генпрокуратуры республики, один из задержанных сознался в преступлении

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Генеральная прокуратура Абхазии назвала имена подозреваемых в убийстве российского туриста Андрея Кабанова, ими оказались родные братья из села Абгархук Гудаутского района. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства республики.

По данным прокуратуры, подозреваемые — Джинджолия Адгур Васильевич 1988 года рождения, задержанный 12 июля, и Джинджолия Даур Васильевич 1987 года рождения, который был задержан накануне, 16 июля.

«Один из задержанных активно сотрудничает со следствием, дает признательные показания, в результате которых установлены местонахождение и изъяты автоматическое оружие и другие вещественные доказательства», — сказано в сообщении. Сейчас прокуратура проводит следственно-оперативные мероприятия.

Ранее правоохранители не разглашали имена задержанных в интересах следствия.

Накануне, 16 июля, Служба госбезопасности (СГБ) Абхазии сообщила о задержании второго подозреваемого по делу о нападении на группу российских туристов, в результате которого погиб Андрей Кабанов. Источники ТАСС уточняли, что подозреваемый сам сдался спецслужбам. Также собеседники агентства утверждали, что первый подозреваемый, задержанный 12 июля, находится в изоляторе временного содержания МВД республики.

По данным Генпрокуратуры Абхазии, Кабанова убили 11 июля в устье реки Аапста Гудаутского района. Правоохранители уточняли, что Кабанов был участником туристической группы, в которую входили его жена и супруги Чижиковы. Обе семьи путешествовали с детьми. Согласно другой версии прокуратуры, убийство могло произойти на берегу моря, где двое неизвестных в масках напали с огнестрельным и холодным оружием на группу отдыхающих.

После совершения убийства преступники похитили жен и детей Кабанова и Чижикова. Чуть позже оперативники освободили похищенных. 12 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Кабанова.