Акции «Системы» подешевели более чем на 3% на фоне технического дефолта

Стоимость акций АФК «Система» на Московской бирже опустилась более чем на 3% на фоне объявления компании о техническом дефолте по кредитным обязательствам на общую сумму в 3,9 млрд руб.
На минимуме цена бумаг снизилась до 11,5 руб. за штуку, что на 3,44% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Достигнутый уровень оказался минимальным с 27 июня 2017 года, когда цена акций «Системы» после ареста ее активов по иску «Роснефти» упала сразу более чем на 17%, опустившись до минимума с 2014 года.
Объявленный в понедельник технический дефолт в «Системе» также связали с арестом активов, пояснив, что «несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер».
В «Системе» заверили, что обслуживают и планируют обслуживать все свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.
Против «Системы»: хроника процесса по крупнейшему иску «Роснефти»