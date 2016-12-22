На станции в Рыбинске при пожаре обрушилась кровля локомотивного депо

При пожаре на складе на железнодорожной станции Рыбинск-Пассажирский в Рыбинске Ярославской области сгорела крыша здания склада на площади 1 тыс. кв. м. В этом здании находится главный вокзал города Рыбинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По данным спасателей, горел склад ремонтной мастерской. В ликвидации пожара участвовали 25 человек. Пожар потушили 17 июля в 2:58 мск.
При пожаре никто не пострадал. Причины ЧП выясняются.
По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах региона, при пожаре обрушилась кровля локомотивного депо.
Пожар не повлиял на движение поездов, заявили РБК в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД, филиал РЖД). «Погибших и пострадавших нет. Ведется расследование на данный момент причина возгорания неизвестна», — пояснили в пресс-службе.