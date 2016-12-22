На Крымском мосту закончили работы над большей частью мостового полотна

На автодорожной части Крымского моста строители практически закончили работы над десятью из 19 км мостового полотна. Об этом сообщил информационный центр «Крымский мост», передает ТАСС.



По словам начальника заказчика проекта Управления автомобильных дорог (Упрдор) «Тамань» Романа Новикова, «на этих участках начаты некие финишные работы». По его словам, строителям осталось покрасить пролетные строения и закончить монтаж деформационных швов. Они уменьшают нагрузку на местах, которые могут деформироваться из-за температуры, осадки грунтов и других воздействий.



Новиков заявил, что строители начали укладку асфальта моста. Он отметил, что работы ведутся с «некоторым» опережением графика, а по некоторым их видам они приближаются к окончанию. Новиков отметил, что Крымский мост готов на 55%. По его словам, в воду осталось погрузить 35 свай, что составляет 1% от объема «по автодорожной части», и построить 40 опор, а именно 15% от общего объема.

Дорожники начали укладывать нижний стол асфальтобетона на возведенных пролетах Крымского моста, сообщалось в начале июля. Как отмечала пресс-служба Управления автомобильных дорог «Тамань», верхний слой асфальта будет положен, когда будут готовы «конструктивы автодорожной части» моста. На данный момент асфальтобетон уложен на четырех пролетах на острове Тузла. Всего для укладки 200 м покрытия толщиной 6 см было использовано 400 т асфальтобетонной смеси.

В мае Упрдор «Тамань» рассказало РБК, что на той части моста, по которой будут ездить автомобили, были построены первые блоки восходящей арки. На железнодорожной части судоходного арочного пролета возведены 20 из 38 блоков свода, отмечали в компании.

Крымский мост через Керченский пролив соединит полуостров с Краснодарским краем. Протяженность моста составит 19 км. Автомобильное движение по нему планируется открыть в декабре 2018 года.