Рейсы из Крыма на Урал задержаны из-за столкновения самолета с птицами

Стая птиц врезалась в самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропорту Симферополя в Крыму, сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
По сообщению пресс-службы, это произошло накануне вечером — в тот момент, когда самолет, который следовал из Кемерово, уже приземлился и катился по полосе. В результате столкновения со стаей птиц у самолета был поврежден носовой обтекатель.
Этот самолет должен был лететь далее из Симферополя в Екатеринбург, однако из-за ремонта носового обтекателя его задержали. «Данная задержка повлекла за собой срыв расписания по всей цепочке маршрута», — сказал собеседник агентства.
Согласно данным онлайн-табло Екатеринбургского аэропорта Кольцово, ближайший рейс из Симферополя в Екатеринбург задерживается примерно на два часа. По словам собеседника «Интерфакса», авиакомпания планирует к середине дня понедельника стабилизировать расписание.
«Уральские авиалинии» входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок. Базируется в екатеринбургском Кольцово, московском аэропорту Домодедово и петербургском Пулково. Крупнейший акционер компании — ее генеральный директор Сергей Скуратов.