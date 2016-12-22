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Рейсы из Крыма на Урал задержаны из-за столкновения самолета с птицами
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Рейсы из Крыма на Урал задержаны из-за столкновения самолета с птицами
Общество, 10:21
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Рейсы из Крыма на Урал задержаны из-за столкновения самолета с птицами

Стая птиц врезалась в самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропорту Симферополя в Крыму, сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По сообщению пресс-службы, это произошло накануне вечером — в тот момент, когда самолет, который следовал из Кемерово, уже приземлился и катился по полосе. В результате столкновения со стаей птиц у самолета был поврежден носовой обтекатель.

Этот самолет должен был лететь далее из Симферополя в Екатеринбург, однако из-за ремонта носового обтекателя его задержали. «Данная задержка повлекла за собой срыв расписания по всей цепочке маршрута», — сказал собеседник агентства.

Согласно данным онлайн-табло Екатеринбургского аэропорта Кольцово, ближайший рейс из Симферополя в Екатеринбург задерживается примерно на два часа. По словам собеседника «Интерфакса», авиакомпания планирует к середине дня понедельника стабилизировать расписание.

«Уральские авиалинии» входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок. Базируется в екатеринбургском Кольцово, московском аэропорту Домодедово и петербургском Пулково. Крупнейший акционер компании — ее генеральный директор Сергей Скуратов.

Теги: Симферополь , птицы , «Уральские авиалинии» , Самолет
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