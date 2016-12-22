В Аризоне после ливня погибли девять человек

В Аризоне не менее девяти человек утонули и один пропал без вести в результате паводка, вызванного сильными ливнями, сообщает CNN.

Инцидент произошел 15 июля во второй половине дня. Ливневые дожди спровоцировали подъем уровня воды в реке Верде, в результате поток грязи и камней обрушился в естественный водоем, где купались люди.

По последней информации, были обнаружены тела девяти человек, в том числе шестерых детей в возрасте от двух до 13 лет. Самому старшему погибшему было 60 лет. По информации CNN, они приходились друг другу родственниками. Полиция продолжает поиски 27-летнего мужчины. Шериф округа Хила Адам Шеперд написал в Facebook, что спасательная операция продолжается.

Ранее проливные дожди обрушились на центральные и восточные районы Китая. В провинции Цзилинь погибли 18 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 114 тыс. человек. К борьбе с наводнением привлекли 32 тыс. человек.