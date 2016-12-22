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В Госдуме предложили ограничить показ рекламы по воскресеньям
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В Госдуме предложили ограничить показ рекламы по воскресеньям
Политика, 09:19
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В Госдуме предложили ограничить показ рекламы по воскресеньям

Депутаты ЛДПР внесут в Государственную думу законопроект, который предлагает ограничить рекламу на радио и телевидении по воскресным дням. Об этом сообщили в пресс-службе партии, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, авторами законодательной инициативы являются Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев. Законопроект предлагают дополнить ст. 14 и 15 федерального закона «О рекламе» от 2006 года положениями, которые запретят транслировать рекламные ролики по воскресеньям с 06:00 до 00:00.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время реклама «вмешивается» в человеческую жизнь и выходит за рамки «коммерческих интересов, навязывая систему определенных стандартов, мировоззренческих идей и представлений». Как отмечают авторы законопроекта, дети в воскресенье чаще смотрят телевизор, чем в будни, и они «не должны быть заложниками бизнеса», который с помощью рекламы «желает сбыть свою продукцию любой ценой».

Также, по мнению депутатов, реклама «отнимает время у человека», разрушает целостность восприятия транслируемой информации и «впечатление от просмотра фильма или телепередачи». Как отмечают авторы законопроекта, из-за рекламы человек, проведя всю неделю на работе, не может «полноценно отдохнуть, получить удовольствие от просмотра любимого сериала или передачи, прослушивания любимой радиостанции».

По данным социальных опросов фонда «Общественное мнение», граждане России очень негативно относятся к рекламе, отметили авторы законопроекта. Так, 42% респондентов во время рекламы переключают канал, 28% россиян предпочитают отвлечься от телевизионного экрана и заняться другими делами, а 2% опрошенных выключают телевизор. Рекламу со звуком смотрят 16% россиян, а 6% — выключают его.

Депутат Нилов заявил, что в выходные дни человеку нужно дать возможность «смотреть спокойные передачи» и документальные или художественные фильмы. «А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых», — сказал он. Нилов отметил, что рекламные ролики раздражают зрителя и напоминают ему «о разных заболеваниях, проблемах». Депутат от ЛДПР призвал дать гражданам отдых от рекламы «хотя бы в воскресенье».

Представители ЛДПР планируют внести законопроект на рассмотрение Государственной думы в понедельник, 17 июля.

В апреле Министерство здравоохранения России предлагало ограничить все формы рекламы продуктов, которые содержат высокие показатели энергии, насыщены жирами, трансжирами, сахаром или солями, сообщало RNS. Как отметило ведомство в проекте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, речь идет о фастфуде, газированных напитках, шоколадных батончиках и колбасных изделиях.

Кроме того, в июле Минздрав предложил ограничить показ в фильмах, телевизионных передачах и в печатных иллюстрациях скрытой рекламы алкоголя, когда герой упоминает качество продукта, который он использует на экране, сообщала газета «Известия» со ссылкой на документ министерства. Также ведомство предлагало запретить показывать товары, вызывающие ассоциации со спиртосодержащей продукцией, но ей не являются.

Теги: Госдума , ЛДПР , законопроект , депутаты , Реклама
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