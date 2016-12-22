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В Красноярске ФСБ обнаружили цех по переделке оружия
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В Красноярске ФСБ обнаружили цех по переделке оружия
Общество, 08:26
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В Красноярске ФСБ обнаружили цех по переделке оружия

В Красноярске полицейские закрыли нелегальный цех, где двое местных жителей переделывали оружие. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Красноярскому краю, передает «Интерфакс».

Как отмечается в сообщении, два красноярца 1957 и 1963 годов рождения занимались незаконным оборотом оружия, маскируя его под коллекционирование.

В ФСБ рассказали, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в автомобиле и по месту жительства одного из подозреваемых несколько пистолетов Макарова и оружие, которое было сделано на основе револьвера системы Нагана. Также были найдены патроны к этому типу оружия, порох, взрывчатые вещества и несколько видов холодного оружия. 

В ФСБ отметили, что запчасти для огнестрельного оружия местные жители покупали в разных регионах России. Один из задержанных собирал и переделывал оружие, а другой искал клиентов, которые могли бы его купить.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Им грозит наказание в виде шести лет лишения свободы. 

Теги: ФСБ , Красноярск , оборот оружия , Оружие
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