В Иркутской области против своровавшего 1,2 тыс. тонн угля возбудили дело

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в краже 1,2 тыс. т. угля резерва компании «Востсибуголь». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, передает «Интерфакс».

Как отмечается в сообщении, подозреваемый воровал уголь на резрве компании в Черемховском районе. Следствие полагает, что местный житель на протяжении нескольких месяцев вывозил уголь на своей машине, чтобы продавать его частным лицам. Кражу он осуществлял в ночное время. За сутки он вывозил до 120 т. угля, рассказали в ФСБ.

Кроме того, сообщниками подозреваемого были сотрудники добывающей компании, а также те, кто позволял ему свободно передвигаться по территории угольного резерва, отмечается в сообщении. Подозреваемый в краже угля был задержан во время разгрузки топлива. Кировский районный суд постановил заключить его под стражу.

ФСБ не уточнила, какие меры были избраны в отношении сотрудников «Востсибугля», которые содействовали краже.