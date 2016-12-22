Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,57 59,15 EUR Нал. 68,38 67,74 USD Бирж. 59,09 -0,73 EUR Бирж. 67,75 -0,43 USD ЦБ. 59,88 -0,30 EUR ЦБ. 68,36 -0,45 EUR/USD 1,15 +0,00 ММВБ 1960,69 +0,04% РТС 1044,27 +1,40% Brent 49,09 +1,49% DJIA 21637,74 +0,39% Nasdaq 6312,47 +0,61% FTSE 7378,39 -0,47%
На Ставрополье в ДТП с автобусом погибли два человека и 15 пострадали
Лента новостей
В Киеве при открытии магазина российского бренда одежды произошла драка 01:53, Общество Умер режиссер фильма «Ночь живых мертвецов» Джордж Ромеро 00:59, Общество СМИ сообщили о многочасовой воздушной разведке США над Донбассом 00:54, Политика Собственников бизнеса урезали в правах кредиторов 00:00, Финансы СМИ назвали причину изъятия ребенка из семьи россиян в Эстонии 16 июл, 23:59, Общество «Россия» прокомментировала «посадку на хвост» своего самолета во Внуково 16 июл, 23:56, Общество Пострадавшая россиянка рассказала детали нападения на туристов в Хургаде 16 июл, 23:29, Общество Путин в прямом эфире ответит на вопросы российских школьников 16 июл, 23:13, Политика В Абхазии задержали второго подозреваемого в убийстве российского туриста 16 июл, 22:36, Общество На Байкале легкомоторный самолет экстренно сел на воду 16 июл, 21:45, Общество «Милан» приобрел футболиста сборной Аргентины 16 июл, 21:36, Спорт Израиль выступил против соглашения по перемирию на юго-западе Сирии 16 июл, 21:17, Политика Автомобильное движение на 1-й Тверской-Ямской улице возобновлено 16 июл, 20:40, Общество Сирийская армия подошла к последнему оплоту ИГ в Хомсе 16 июл, 20:36, Политика СК начал проверку сообщения об избиении полицейскими мужчины в Одинцово 16 июл, 20:01, Общество СМИ узнали об обстреле Дамаска боевиками в районе посольства России 16 июл, 19:38, Общество Призыв арабских стран лишить Катар ЧМ-2022 оказался фейком 16 июл, 19:28, Общество Зачем Эрдоган отпраздновал годовщину попытки переворота 16 июл, 19:20, Политика СМИ сообщили о задевшем хвостом ВПП самолете во Внуково 16 июл, 19:14, Общество Актера Владимира Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище 16 июл, 18:55, Общество Трамп прокомментировал рекордное падение собственного рейтинга 16 июл, 18:33, Политика Два состава на аттракционе «американские горки» столкнулись в Мадриде 16 июл, 18:32, Общество СК возбудил дело после отравления 14 детей в оздоровительном лагере 16 июл, 18:16, Общество Роджер Федерер стал самым возрастным победителем Уимблдона 16 июл, 17:52, Спорт Правительство Малайзии пообещало не блокировать Telegram 16 июл, 17:51, Политика Конец двоевластия: хроника июльского восстания 1917 года в Петрограде 16 июл, 17:01, Фотогалерея Власти Ирака опровергли информацию о смерти главаря ИГ 16 июл, 17:01, Политика Квят выбил с трассы партнера по команде на Гран-при Великобритании 16 июл, 16:50, Спорт
На Ставрополье в ДТП с автобусом погибли два человека и 15 пострадали
Общество, 02:42
0
На Ставрополье в ДТП с автобусом погибли два человека и 15 пострадали

В Ставропольском крае в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса погибли два человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщается в пресс-релизе отдела безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД, передает «Интерфакс-ЮГ».

Авария произошла в 00:30 мск на 251 км автодороги «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» около поселка Нины Советского района, уточнили в ведомстве. По информации ГИБДД, водитель машины выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который направлялся из Дагестана в Пятигорск, после чего опрокинулся в кювет.

В результате случившегося погибли водитель легкового автомобиля и пассажир автобуса, говорится в сообщении. Всех пострадавших доставили в больницу, добавили в ведомстве. В Госавтоинспекции отметили, что в автобусе находились 27 пассажиров и два водителя, а в автомобиле — только водитель.

«На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, устанавливается степень ответственности обоих водителей», — отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что движение на месте ДТП не ограничено.​

Теги: ДТП , Ставропольский край , Автобус
Главное
СМИ узнали об идее Минздрава запретить продажу алкоголя в выходные Общество
Главное
СМИ узнали об идее Минздрава запретить продажу алкоголя в выходные Общество
Собственников бизнеса урезали в правах кредиторов Финансы
Трамп прокомментировал рекордное падение собственного рейтинга Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку