На Ставрополье в ДТП с автобусом погибли два человека и 15 пострадали

В Ставропольском крае в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса погибли два человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщается в пресс-релизе отдела безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД, передает «Интерфакс-ЮГ».

Авария произошла в 00:30 мск на 251 км автодороги «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» около поселка Нины Советского района, уточнили в ведомстве. По информации ГИБДД, водитель машины выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который направлялся из Дагестана в Пятигорск, после чего опрокинулся в кювет.

В результате случившегося погибли водитель легкового автомобиля и пассажир автобуса, говорится в сообщении. Всех пострадавших доставили в больницу, добавили в ведомстве. В Госавтоинспекции отметили, что в автобусе находились 27 пассажиров и два водителя, а в автомобиле — только водитель.

«На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, устанавливается степень ответственности обоих водителей», — отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что движение на месте ДТП не ограничено.​