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В Абхазии задержали второго подозреваемого в убийстве российского туриста
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В Абхазии задержали второго подозреваемого в убийстве российского туриста
Общество, 16 июл, 22:36
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В Абхазии задержали второго подозреваемого в убийстве российского туриста
Власти Абхазии сообщили о задержании второго подозреваемого в убийстве российского туриста. По некоторым данным, он сам сдался правоохранителям
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Второй подозреваемый в убийстве российского туриста Андрея Кабанова задержан службой госбезопасности (СГБ) Абхазии. Об этом говорится на сайте СГБ республики.

«Задержанный водворен в Следственный изолятор СГБ РА, его личность в интересах следствия не разглашается», — сказано в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, первый подозреваемый — житель Гудаутского района — задержанный 12 июля, в настоящее время находится в изоляторе временного содержания МВД. Также 12 июля правоохранители Абхазии начали поиски второго подозреваемого. «Сегодня вынужден был сдаться службе госбезопасности Абхазии», — сказал ТАСС представитель абхазского ведомства.

По данным Генпрокуратуры Абхазии, Кабанова убили 11 июля около 12:20 мск в устье реки Аапста Гудаутского района. Правоохранители уточняли, что Кабанов был участником туристической группы, в которую входили также его жена и супруги Наталья и Николай Чижиковы. Обе семьи путешествовали с детьми.

Согласно другой версии надзорного ведомства, убийство могло произойти на берегу моря, где двое неустановленных лиц в масках напали с огнестрельным и холодным оружием на группу отдыхающих москвичей. Нападавшие несколько раз ранили Кабанова в грудь, позднее он скончался в больнице.​ После совершения убийства преступники похитили жен и детей Кабанова и Чижикова. Чуть позже оперативники освободили похищенных.

В России Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Кабанова 12 июля. Министерство иностранных дел России, в свою очередь, выразило озабоченность после нападения на российских туристов в Абхазии, а также выразило надежду, что преступники будут привлечены к ответственности.

13 июля источник РБК в МВД Абхазии сообщил, что по делу об убийстве российского туриста были задержаны более 20 человек. 15 июля совет безопасности Абхазии заявил, что личности участников убийства российского туриста Андрея Кабанова установлены. Секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба уточнял, что один из преступников был задержан. В интересах следствия секретарь не назвал фамилии подозреваемых.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: Абхазия , турист
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