На Байкале легкомоторный самолет экстренно сел на воду

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на воду в акватории Байкала в Иркутской области. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, авария произошла в Ольхонском районе. «Компания из четырех человек, не получив разрешения на вылет, отправилась на прогулку на частном легкомоторном самолете Сеssna-172R», — сказал источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что самолет «неудачно приводнился» в 20 м от берега, где глубина не превышает 4 м. Пострадавших на берег вытащили рыбаки. Два пассажира сбежали с места происшествия, еще двое были госпитализированы, передает агентство.

«Почему пилот решил приводнить самолет, выясняется», — сказал источник.

По данным агентства «Интерфакс», сбежавшие пассажиры судна были в нетрезвом состоянии.

Ранее неподалеку от Ставрополя потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате аварии погиб пилот. Как сообщал портал «Новости Ставрополя и Ставропольского края», летательный аппарат был самодельным.