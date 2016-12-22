Автомобильное движение на 1-й Тверской-Ямской улице возобновлено

Автомобильное движение на 1-й Тверской-Ямской и прилегающих улицах открыто раньше срока. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев, передает «Интерфакс».

«Сейчас движение на этих участках улично-дорожной сети города осуществляется в штатном режиме», — сказал Елисеев. По его словам, движение на указанных участках должно было открыться в понедельник, 17 июля.

Всего, по словам главы департамента, в результате строительных работ на 1-й Тверской-Ямской проложили 1740 м труб, на прилегающих к ней Васильевской и Большой Грузинской улицах — еще 1320 м. Также «во избежание повторного перекрытия» на 1-й Тверской-Ямской улице было принято решение проложить трамвайные пути к Белорусскому вокзалу.​