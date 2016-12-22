СМИ узнали об обстреле Дамаска боевиками в районе посольства России

Семь человек получили ранение при обстреле боевиками двух кварталов Дамаска, в том числе центрального района Мазраа, где расположено посольство России. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.

По данным издания, боевики, базирующиеся в регионе Восточная Гута в пригороде Дамаска, выпустили несколько снарядов по жилым домам в квартале Баб-Тума и районе Мазраа.

Ранее, в начале апреля, рядом с посольством России в Дамаске упали три ракеты. Как сообщало агентство «РИА Новости», информации о пострадавших не поступало.



