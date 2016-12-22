СМИ сообщили о задевшем хвостом ВПП самолете во Внуково

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах столичного региона, самолет Boeing 737 задел хвостом взлетно-посадочную полосу при посадке во Внуково. После этого экипаж увел лайнер на второй круг и сумел в итоге посадить машину.

Самолет прибыл в Москву из Петропавловска-Камчатского. По данным собеседника агентства, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.

Официальной информации о случившемся во Внуково пока нет.