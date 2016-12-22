Два состава на аттракционе «американские горки» столкнулись в Мадриде

Не менее 27 человек пострадали в результате столкновения двух составов аттракциона «американские горки» под названием «Поезд из шахты» в парке развлечений в Мадриде. Об этом сообщает Europa Press.

Всего на аттракционе находились 33 пассажира, инцидент произошел в 14:30 по местному времени (15:30 мск). Пострадавшие получили незначительные ушибы, некоторые пассажиры пожаловались на головокружение, после оказания первой помощи их отправили в больницу.

Очевидец опубликовал видеозапись, где виден аттракцион, на котором произошла авария.

Экстренный вызов поступил спасателям от сотрудников парка развлечений.

Ранее в США во время работы «колеса обозрения» одна из кабинок аттракциона перевернулась. На высоте около девяти метров из кабинок выпали женщины 59 и 40 лет, а также семилетний ребенок, их доставили в больницу.