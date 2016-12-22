Макрон рассказал об успехах соглашения Трампа и Путина по Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что соглашение России и США о перемирии на юго-западе Сирии доказывает «успех в договоренностях» между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Le JDD.

Макрон уточнил, что такое мнение в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом выразил сам американский президент. «Дональд Трамп, со своей стороны, подчеркнул, что прекращение огня в Сирии доказывает успех общения с президентом России Владимиром Путиным», — сказал Макрон.

Позднее в интервью журналу на вопрос о том, планирует ли Франция «получить место за столом переговоров» по Сирии, Макрон заявил, что на данном этапе на первом месте для Франции борьба с терроризмом. «Путин — союзник Башара Асада. Я нахожусь на позиции, где первоочередной задачей является не отстранение от власти Башара Асада [президент Сирии], а поиски путей, как можно восстановить этот район, искореняя терроризм», — уточнил Макрон.

Также президент Франции дал высокую оценку его переговорам, прошедшим 29 мая, с президентом России Владимиром Путиным в Версале по сирийскому досье. «Мы продвигаемся по обоим этим вопросам. Сотрудничество между нашими службами на местности поднялось на совершенно иной уровень», — сказал глава Франции.

​Кроме того, Макрон заявил, что намерен занимать «жесткую позицию» относительно использования химического оружия в Сирии. «Если это произойдет, я обеспечил, чтобы Франция дала операционный ответ на это до того, как она прибегнет к словам», — сказал президент. Он добавил, что требует предоставить гуманитарную помощь для спасения гражданского населения в ходе боев.