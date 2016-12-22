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Суд арестовал брата президента Ирана за финансовые махинации
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Суд арестовал брата президента Ирана за финансовые махинации
Политика, 16:16
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Суд арестовал брата президента Ирана за финансовые махинации
Суд арестовал брата президента Ирана за участие в финансовых махинациях. Как сообщает Би-би-си, он является фигурантом дела о завышении зарплат для чиновников из государственной страховой компании
Хосейн Ферейдун (Фото: Atta Kenarea / AFP)

Суд арестовал брата президента Ирана Хасана Роухани Хосейна Ферейдуна по обвинению в финансовых преступлениях. Об этом сообщает Iran Front Page со ссылкой на представителя судебных властей страны Голям Хусейна Мохсени Эжеи.

По данным представителя, Ферейдун не смог выполнить условия залога и был помещен под стражу. «Проводится несколько расследований в отношении обвиняемого», — сказано в сообщении. Кроме брата президента были задержаны еще несколько человек.

Как сообщает Би-би-си, Ферейдун фигурировал в «скандале, связанном с завышением зарплат руководителям государственной страховой компании». По данным издания, брат президента отрицает свою вину.​

Автор: Мария Кокорева.
Теги: арест , Иран
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