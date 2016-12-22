Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Каире

Самолет авиакомпании ​Turkish Airlines, направлявшийся в Саудовскую Аравию, экстренно приземлился в Каире из-за сердечного приступа одной из пассажирок судна. Об этом сообщает Al Arabiya.

«Экипаж самолета сообщил пилотам о критическом состоянии здоровья пассажира, в связи с этим капитан связался с сотрудниками аэропорта для аварийной посадки», — сказано в сообщении. После того как самолет совершил посадку, на борт поднялся врач. После оказания первой помощи женщину госпитализировали.

В начале июля самолет, летевший из Паттайи в Хабаровск совершил экстренную посадку в Бангкоке из-за того, что российскому туристу на борту чартера стало плохо. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники, у 60-летнего туриста возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой. После того как самолет приземлился, пассажир был отправлен в больницу.