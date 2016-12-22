В Ярославле молния ударила в водителя троллейбуса

В Ярославле молния ударила в троллейбус и пробила обшивку транспортного средства, водитель был госпитализирован. Об этом сообщает местный телеканал «Первый Ярославский».

По данным издания, пассажиры не пострадали. Инцидент произошел накануне, 15 июля, около 17:00, на улице Республиканской.

Ранее молния в центре Петрозаводска ударила в ехавший с пассажирами троллейбус. Как сообщал «Интерфакс», люди успели покинуть транспортное средство вовремя, потом троллейбус практически полностью сгорел. По данным местного ГУ МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал.

